Personnalités préférées des Français : Goldman en tête, aucune femme dans le Top 10

Jean-Jacques Goldman, encore et toujours. Pour la 66ème édition du Top 50 Ifop/JDD des personnalités préférées des Français, le chanteur a remporté les suffrages, et ce pour pour la huitième fois de sa carrière. Comme le précise le Journal du Dimanche, "seuls le commandant Cousteau, l'abbé Pierre et Yannick Noah ont fait mieux". Son atout : la discrétion. D'ordinaire peu disert dans les médias, l'artiste de 67 ans a complètement disparu des radars depuis deux ans.