"Personne ne devrait avoir peur d’aller dans un lieu de culte" : Céline Dion réagit à l'attentat de Christchurch

C’est un drame qui a touché la planète entière. Parmi les multiples personnalités qui ont réagi à l'attentat qui a fait 50 morts, vendredi 15 mars, dans deux mosquées de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, on trouve de nombreuses stars du show-biz, toutes confessions confondues.





Des comédiens comme Arnold Schwarzenegger, Russell Crowe et Mark Ruffalo et les chanteurs John Legend, Bryan Adams et Joe Jonas se sont ainsi joints aux responsables politiques comme Donald Trump, Emmanuel Macron ou Theresa May pour exprimer leur consternation et apporter leur soutien aux familles des victimes.