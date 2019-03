"Personne ne pourra m'arrêter" : recalé par la RATP, Edouardo hante le métro en chantant son "Je t'aime le lundi"

Edouardo est passé à l'acte dans la foulée, partageant sur YouTube sa prestation dans la ligne 4 du métro. Chapeau sur la tête et tambourin dans la main, il interprète... "Je t'aime le lundi". Avant de demander "une petite pièce" et de présenter fièrement les 50 centimes donnés par un passager. "C'est le début de la gloire", lance-t-il. Voilà qui pourrait l'aider à payer les éventuelles amendes. Car il est interdit de jouer "sur les quais et dans les rames pour ne pas gêner les flux", précise la RATP.