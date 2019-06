Décès de Philippe "Zdar", membre du duo électro Cassius : les circonstances de sa mort dévoilées

Le monde de la musique électronique est en deuil. L'artiste français Philippe Cerboneschi, appelé "Zdar", 52 ans, a perdu la vie mercredi 19 juin à Paris, a révélé son agent, Sébastien Farran, dans un communiqué transmis à l'AFP. "Il a fait une chute accidentelle, par la fenêtre d'un étage élevé d'un immeuble", a-t-il ajouté. Une enquête a été ouverte, confiée au commissariat du XVIIIe arrondissement.





"En rentrant chez moi, j’ai vu pompiers et Samu devant mon immeuble, situé dans le XVIIIe arrondissement de Paris", raconte un voisin à LCI. "Dans la cour du bâtiment, une barrière et des pots de fleurs éclatés partout. Un homme était tombé du troisième étage par la fenêtre. J’ai appris pas un autre voisin qu'il s'agissait d’un membre de Cassius et qu'une fête des voisins était organisée dans l'immeuble. Il semble que l'homme se soit penché par la fenêtre pour saluer quelqu'un et que le garde-corps (la barrière, ndlr) ait lâché".





Depuis 1996, Philippe "Zdar" formait avec Hubert Blanc-Francard le duo Cassius, devenu incontournable sur la scène électronique française dès la parution de leur premier album "1999" sorti la même année, mêlant hip hop, house et funk. Ce vendredi 21 juin, ils s'apprêtaient à publier "Dreems", leur nouvel album studio, et à se produire à l'Olympia pour la Fête de la musique.