"Je me sentais juste énorme" Phoebe de la série Friends raconte avoir beaucoup souffert de son apparence

"Je me sentais juste énorme à côté d'elles". Avec ces mots, Lisa Kudrow, alias Phoebe dans Friends, décrit sa souffrance. Dans le podcast WTF with Marc Maron, elle raconte son combat pour accepter son corps.





“Lorsque tu te vois à la TV, tu te dis : ‘Mon Dieu, je suis énorme [...] Mes os paraissent plus lourd. Je me sentais juste énorme à côté d’elles’”. Alors pour se sentir mieux dans son rôle, l'actrice raconte qu'elle perdait du poids à chaque tournage. Quitte à se mettre sa santé en danger. Seulement, de l'équipe, elle ne recevra que des compliments. “Malheureusement pour les femmes, si vous êtes trop maigre, vous êtes ‘pas mal’ et c’est tout. Quand j'étais trop maigre, j'étais tout le temps malade. Un rhume, une infection des sinus… J'étais toujours malade".