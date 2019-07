16 ans après l'arrêt de la série, les interprètes de Dawson et Pacey se retrouvent sur le ring

Les différends amoureux de leurs personnages auraient pu se régler gants au poing. James Van Der Beek et Joshua Jackson, stars de la série "Dawson", ont ravivé la rivalité entre Dawson et Pacey le temps d'un après-midi sportif à Los Angeles. Les deux acteurs de 42 et 41 ans ont été aperçus, vendredi 26 juillet, à la salle de boxe Fortune Gym, située au coeur de Hollywood.





Les moins patients qui suivent l'interprète de Dawson sur Instagram ont sans doute raté le cliché souvenir, posté en même temps que trois autres photos. "Ma salle de gym est plus cool que la vôtre (attendez...)", a-t-il écrit en légende de mots doux plein de poésie laissés à l'adresse des membres du club. Morceaux choisis : "Si vous utilisez les cordes, rangez-les soigneusement. Ou allez faire ch*** une autre salle de gym", "Et si on pissait DANS les toilettes ?"