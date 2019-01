Adriana Karembeu pose avec sa fille Nina dans "Paris Match" : "La vie a commencé quand j'ai accouché"

Celle qui a "retrouvé le poids de ses 20 ans" cinq mois après la naissance de sa fille a choisi de ne pas s'entourer d'une nounou. "J'ai eu ma fille très tard, elle sera mon unique enfant et je tiens à m'en occuper exclusivement !", affirme-t-elle. Changée "du tout au tout" par l'arrivée de Nina, elle estime être devenue "une meilleure personne", "plus sociable", avec "davantage d'empathie et de tendresse pour les gens". Son quotidien aussi a évidemment été chamboulé. "Les premiers mois, je ne m'autorisais à me laver et à manger que lorsqu'elle dormait et il m'arrivait de ne pas réussir à me brosser les dents avant 16 heures !", s'amuse-t-elle. Elle ajoute "faire pipi avec sa fille au bras" et "apprendre à dormir dans la journée quand bébé dort". Des anecdotes qui parleront sans aucun doute à beaucoup de jeunes mères.