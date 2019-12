PHOTO - Archie, le fils de Meghan et Harry, éclipse ses parents pour sa première carte de voeux

"Ils visitent régulièrement ce pays depuis des années", a souligné un communiqué officiel publié cette semaine, rappelant que l'ancienne actrice "y a également vécu pendant sept ans avant qu'elle ne devienne un membre de la famille royale". C'est d'ailleurs du côté de Toronto que la star de la série "Suits" et le prince ont débuté leur romance dans le plus grand secret.

Pour vivre heureux, vivons cachés. Meghan et Harry ont fait leur cet adage en choisissant de vivre le premier Noël de leur fils Archie loin du tumulte des tabloïds anglais. La duchesse et le duc de Sussex se sont envolés vers le Canada, membre du Commonwealth, pour se ressourcer en famille après des mois compliqués devant l'objectif des caméras.

Le couple n'a pas pour autant oublié ses obligations, notamment celle de la sacro-sainte carte de voeux. Une photo très attendue par les adorateurs de la famille royale britannique, le petit Archie se faisant - et c'est bien normal - discret depuis sa naissance le 6 mai dernier. Le royal baby de 7 mois ne s'est visiblement pas fait prier pour prendre la pose et apparaît au premier plan d'un tendre portrait de famille qu'a dévoilé sur Twitter lundi 23 décembre The Queen's Commonwealth Trust, une association présidée par les Sussex. Le truc en plus ? C'est sous forme d'un GIF animé, sur lequel brillent les lumières du sapin derrière eux, que la famille souhaite un joyeux Noël et une bonne année à leurs compatriotes.