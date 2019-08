La fille de Franck Leboeuf dévoile les images de son mariage avec un ex-candidat de Secret Story

Régulièrement, sur Instagram, Jade Leboeuf, la fille du champion du monde de foot 98 et de sa première épouse Betty, prend la pose sur Instagram. Née en 1991, la jeune femme, présentée comme "mannequin", "blogueuse" et "influenceuse", avait surpris sa communauté le 12 juillet 2018 en annonçant son mariage civil en petit comité avec Stéphane Rodrigues, un mannequin qui a participé à la saison 8 de "Secret Story", en 2014 sur TF1. "On s'est dit oui", commentait alors la jeune femme dans une story, avant de promettre une cérémonie plus importante pour "courant 2019".





C'est désormais chose faite, à en croire les comptes instagram des deux tourtereaux. Jade Leboeuf a ainsi posté dimanche, photo à l'appui : "Dès que j’ai aperçu Steph qui m’attendait à l’autel, déjà émue, j’ai été prise d’émotions, de pur bonheur. C’est les larmes aux yeux que je l’ai rejoint au bras de mon papa et soutenue par le regard bienveillant de ma maman, pour que mon frère nous unisse. Ma famille est toute ma vie et je me languis de fonder notre petite famille à nous avec l’homme le plus incroyable du monde".