PHOTO - "Quand Harry rencontre Sally" : 30 ans après, les acteurs ont bien changé !

Voilà déjà trente ans que la comédie romantique à succès "Quand Harry rencontre Sally" est sortie dans les salles obscures. Et oui, le temps passe. Les deux acteurs principaux Meg Ryan et Billy Crystal, âgés désormais respectivement de 57 et 71 ans, ont bien changé. Ils se sont réunis jeudi 11 avril lors d'une projection anniversaire au Chinese Theater d'Hollywood, dans le cadre du festival classique du cinéma à Los Angeles. Leur complicité était visible.





L’irremplaçable Sally au sourire charmeur ne ressemble plus vraiment à ce qu'elle était. Lèvres refaites, rides effacées, teint sublime... Meg Ryan, qui s'est fait connaître grâce à la comédie de Rob Reiner, a depuis plusieurs années déjà eu (largement) recours à la chirurgie esthétique. Le temps semble avoir eu moins d'emprise sur Billy Crystal. Après avoir été soupçonné à plusieurs reprises de faire des injections de botox, l'acteur avait pris ces accusations avec humour en se mettant en scène aux Oscars en train de remporter le prix de la pire chirurgie esthétique de l'année.