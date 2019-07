Deva Cassel, 14 ans et sosie de sa mère Monica Bellucci, fait sensation sur Instagram

Jusqu'ici, ils avaient pris le soin de la préserver. Mais à 14 ans, Deva Cassel, la fille de Monica Bellucci et de Vincent Cassel, s'apprête à suivre le même chemin que ses célèbres parents. A l'image de Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, la jeune fille, qui a ouvert son compte Instagram - récemment rendu privé - en avril dernier, fait ses premier pas dans l'univers du mannequinat. Moue boudeuse, longs cheveux noirs et jolie bouche, Deva a hérité de la beauté de sa mère, comme on peut le voir sur les clichés d'elle, toujours en noir et blanc, qu'elle a postés sur le réseau social.





Des photos distillées avec parcimonie : ce dimanche, le portrait en débardeur blanc qu'elle a partagé n'était que le troisième offert à ses admirateurs. Auparavant, celle qui a commencé sa carrière sur les chapeaux de roue, puisqu'elle a été choisie comme nouvelle égérie de Dolce & Gabbana (elle sera le visage d'une campagne parfums lancée au printemps 2020), avait publié un autre cliché à l'occasion d'un défilé de la marque organisé en juin à Milan. Elle avait également suscité de nombreuses réactions en montrant pour la première fois son visage sur le réseau social le 15 avril dernier.