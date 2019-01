PHOTOS - Joseph, le fils illégitime d'Arnold Schwarzenegger, est le portrait caché de son père à l'entraînement

Le sport, un moyen pour le père et le fils de se rapprocher après des premières années difficiles. La révélation de l'existence de Joseph, né une semaine après son demi-frère Christopher, avait provoqué la rupture d'Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver après 25 ans de mariage. Aujourd'hui, l'acteur americano-autrichien parle avec le même entrain de ses cinq enfants en interview. "La paternité est vraiment la plus grande des joies. Les regarder tous les cinq grandir et développer leurs propres vies avec succès est fantastique. Passer du temps avec eux, faire du sport avec eux et répondre à leurs questions me rend heureux", répondait-il en octobre au magazine Men's Health.