Le fils de Robin Williams s'est marié le jour de l'anniversaire du défunt acteur

Car le petit dernier du comédien a choisi l'anniversaire de son père, dimanche, pour dire "oui" à celle qui partage sa vie depuis six ans. Selon People, la cérémonie s'est déroulée dans la maison où a grandi le jeune marié et a rendu hommage aux défunts des deux familles, dont la star de "Jumanji". Une bougie à trois mèches a été allumée pour représenter l'amour éternel que le couple porte aux personnes décédées dans son entourage. Robin Williams, qui s'est donné la mort après une longue bataille contre la dépression et la démence, aurait fêté ses 68 ans dimanche.