PHOTOS - Les enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt ont bien grandi !

On vous voit venir. Oui, il est normal qu'au fil des années, les enfants changent. Mais la transformation est d'autant plus frappante quand les bambins en question sont nés devant les caméras du monde entier. Angelina Jolie a assisté à l'avant-première du "Dumbo" de Tim Burton en compagnie d'une partie de sa tribu, lundi 11 mars à Los Angeles. L'actrice de 43 ans était accompagnée de Zahara, 14 ans, Shiloh, 12 ans et des jumeaux Knox et Vivienne, 10 ans.





Seuls manquaient à l'appel les aînés Maddox, 17 ans, et Pax, 15 ans. L'occasion de voir que la fratrie a bien poussé, Shiloh - la première fille biologique d'Angelina Jolie et Brad Pitt - mangeant déjà la soupe sur la tête de son aînée.