Pierre Palmade "mis hors de cause", l'homme qui l'accusait de viol présenté à la justice samedi 13 avril

L'humoriste Pierre Palmade a été remis en liberté, jeudi 11 avril en milieu de soirée. Le comédien et un autre homme avaient été placés en garde à vue le matin même à Paris dans une enquête ouverte notamment pour viol, avait appris l'AFP auprès du parquet et de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. Une enquête de flagrance, ouverte des chefs de "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui", avait été confiée au 1er district de police judiciaire, selon le parquet de Paris. La garde à vue de Pierre Palmade a été levée quelques heures plus tard, aucune charge n'ayant été retenue contre lui.