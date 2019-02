Pierre Perret confie sa douleur de "ne plus avoir de nouvelles" de ses petits-enfants

Pourtant, l’auteur d’"Ouvrir la cage aux oiseaux" est convaincu qu’il a été un bon père, aussi présent que possible pour ses deux enfants. En couple depuis maintenant près de soixante ans avec sa femme Rebecca, il assure que malgré ses "150 à 200 concerts par an", il s’organisait, de sorte à être "disponible pendant les vacances".





Celui qui "bloquait tout" pour Anne et Alain semble ne pas comprendre pourquoi ses propres enfants se sont tant éloignés de lui et de sa femme. "On leur a fait faire le tour du monde, je voulais les ouvrir à d’autres cultures". L’artiste résume : "J’ai passé ma vie à luter contre le désespoir, le mien et celui des autres".