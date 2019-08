Pink est la mère la plus "badass" de l'année et se moque bien de ce que vous pensez

Dernier exemple en date ? Ce vendredi 2 août, Pink est venue à la rescousse de la chanteuse Jessica Simpson, prise à partie car elle a coloré les cheveux en rose de son aînée Maxwell. "J'ai entendu que les gens étaient dégoûtés qu'elle ait laissé sa fille de 7 ans se teindre les cheveux. Donc on a pensé à partager ce que nous avons fait hier", a-t-elle écrit en légende de deux clichés sur lesquels elle est en train de teindre les propres cheveux de Willow en bleu. Le plus savoureux restant les hashtags utilisés : "Je teindrai vos cheveux aussi losers", "la police parentale est en fait triste et seule" et "oh regarde Maman pas de commentaires". Car l'artiste a coupé toute possibilité de réagir sous son post, histoire de limiter le déversoir de haine que constituent souvent les réseaux sociaux.