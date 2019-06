Piraté, le groupe Radiohead diffuse 18 heures de sons inédits

Les dons de Radiohead constituent "un soutien sans précédent", a salué le mouvement dans un communiqué. "Le climat et l'urgence écologique exigent plus que jamais du courage, de la vérité et de la générosité", a-t-il souligné. Extinction Rebellion porte trois revendications au Royaume-Uni : que le gouvernement "dise la vérité" sur l'état d'urgence climatique, l'élaboration d'un plan d'action pour réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025 et la création d'"assemblées citoyennes" qui, aidées d'avis scientifiques, se prononceraient sur des questions climatiques.