Plainte pour viols contre Luc Besson : les investigations reprennent

ENQUÊTE - La plainte de la comédienne et mannequin Sand Van Roy accusant Luc Besson a débouché sur l'ouverture d'une information judiciaire pour "viols" à l'encontre du célèbre réalisateur français. Un juge d'instruction parisien va reprendre les investigations.

L'enquête repart. Un juge d'instruction à Paris reprend les investigations sur les accusations de viols portées contre Luc Besson, a assuré l'avocat de Sand Van Roy, une comédienne et mannequin belgo-néerlandaise de 28 ans, qui accuse le réalisateur français.

Sand Van Roy avait porté plainte pour viol le 18 mai 2018 contre le célèbre réalisateur, au lendemain d'un rendez-vous avec lui au Bristol, un palace parisien. Deux mois plus tard, elle avait dénoncé d'autres viols et agressions sexuelles commises, selon elle, au cours de deux années d'une "relation d'emprise professionnelle" avec Luc Besson. D'après l'entourage de la jeune femme, elle avait alors décrit aux enquêteurs des rapports oscillant entre humiliations et récompenses, dans un simulacre de relation toxique père-fille.