"Plus Belle la vie" perd sa doyenne : l'actrice Alix Mahieux est décédée

Mais avant, il y avait eu beaucoup d'autres rôles. Alix Mahieux a débuté sa carrière dans "Le Grand jeu", de Robert Siodmak, en 1954. Vous vous souvenez peut-être également de son rôle dans "Les aventures de Rabbi Jacob". Elle est aussi apparue dans des films tels que 'Le Charme discret de la bourgeoisie", "Le Jouet", "Déclic et des claques", "Le voyage à Biarritz" ou encore "Impossible... pas français" et "Violette et François".





En 1993, après le décès de son mari, - le scénariste et réalisateur André Cerf - elle s’était retirée des plateaux de tournage. Avant de donner un nouvel élan à sa carrière en 2013, pour tourner dans "Plus belle la vie". En 2016, on a également pu la voir tenir un rôle dans la série "Joséphine, ange gardien".