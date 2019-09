Plus de 5 millions de vues en 3 heures : l'étrange baiser de Shawn Mendes et Camila Cabello casse Internet

WTF - Les deux chanteurs, en couple sur scène pour leur duo "Señorita" et à la ville, ont surpris les réseaux sociaux jeudi 12 septembre en publiant une vidéo d'eux s'embrassant langoureusement. Une réponse à ceux qui "trouvent qu'on s'embrasse comme des poissons", se sont-ils amusés, déclenchant une vague de commentaires hilarants.

Coup de foudre ou coup marketing ? Les popstars préférées des moins de 25 ans Shawn Mendes et Camila Cabello ont donné chaud aux médias people tout l'été en officialisant leur romance pile au moment où sortait leur nouveau duo "Señorita". Un timing bien commode pour certains, qui a contribué à promouvoir leur single, sacré lors des derniers MTV Video Music Awards. Les deux chanteurs de 21 et 22 ans, qui s'étaient tenus la main toute la soirée sur leurs sièges, avaient même clos leur prestation en feignant de s'embrasser. De quoi titiller un peu plus leurs fans, dont un certain Joe Jonas qui s'était amusé de la situation sur Twitter à l'issue de la cérémonie. "Les VMAs sont terminés mais on attend toujours ce baiser", avait écrit le chanteur des Jonas Brothers. Ses prières ont été entendues jeudi 12 septembre avec une démonstration inattendue qui a fait monter la température d'un cran.

Une chambre d'hôtel, beaucoup de bouteilles d'alcool derrière eux. Oh oui, ils sont ivres votre honneur - Un utilisateur de Twitter

Shawn Mendes a publié une vidéo venant répondre à toutes les rumeurs sur son couple, de la manière sans doute la moins subtile qui soit. On y voit le Canadien et l'Américaine expliquer face caméra "avoir lu sur Twitter que les gens trouvaient leur manière de s'embrasser étrange". "Apparemment, on s'embrasse comme des poissons", a ajouté le jeune homme. "Ça nous a vraiment blessés", a poursuivi sa compagne, avant de montrer au monde "comment ils s'embrassent vraiment". S'en suit une séance de french kiss très appuyée, où les langues s'emmêlent et les bouches se cherchent.

Suffisant pour enflammer le réseau social. En moins de 3h, la vidéo a déjà été visionnée plus de 5,5 millions de fois et likée près de 3 millions de fois. Les commentaires se multiplient, des plus célèbres aux plus anonymes. Les chanteurs Charlie Puth, Niall Horan et Julia Michaels ont visiblement été morts de rire face à l'ingéniosité de leurs petits camarades pour faire taire les mauvaises langues. Sur Twitter, la vidéo s'est également partagée à une vitesse éclair avec le hashtag #Shawmilla, contraction de leurs prénoms façon Brangelina. Certains internautes se disent "choqués", d'autres les applaudissent. Sans oublier ceux qui, tel Sherlock Holmes, pensent avoir résolu le mystère. "Une chambre d'hôtel, beaucoup de bouteilles d'alcool derrière eux. Oh oui, ils sont ivres votre honneur", a écrit un twittos. Une certitude, Shawn Mendes et Camila Cabello se sont offerts en 30 secondes une exposition médiatique phénoménale.

Delphine DE FREITAS