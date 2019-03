"Plus de chimiothérapie, plus d'antidouleurs, rien !" : Bernard Tapie suspend son traitement contre le cancer

"Parce que je veux avoir toute ma lucidité pendant le procès, j'ai décidé d'arrêter tous les traitements – plus de chimiothérapie, plus d'antidouleurs, rien ! Il faut que je sois au top, j'espère y arriver. J'attends ce moment depuis si longtemps…", a expliqué Bernard Tapie au JDD .

C’est une annonce à laquelle on ne s’attendait pas. Soigné pour un cancer de l'œsophage et de l'estomac, Bernard Tapie a annoncé au cours d’une interview au Journal du Dimanche qu’il suspendait tous ses traitements. La raison ? Il veut conserver toute sa lucidité pour le procès concernant l'arbitrage rendu par l'Etat dans l'affaire Adidas-Crédit Lyonnais, qui doit s'ouvrir le 11 mars.