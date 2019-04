Plus de dons pour Notre-Dame que pour les enfants en difficulté : le cri du cœur de Pamela Anderson contre la fondation OM

Dans un second tweet, depuis effacé mais capturé par 20 Minutes, l'ex-naïade d'"Alerte à Malbu" écrit que "presque deux fois plus d'argent a été collecté pour la fabuleuse guitare de Bruce Springsteen" que pour les enfants concernés. "J'étais si énervée et déçue que j'ai demandé à Adil si nous pouvions partir. Et nous l'avons fait", poursuit-elle. Mais pourquoi donc a-t-elle supprimé ce message ? L'histoire ne le dit pas. Pamela Anderson assure ensuite que "les enfants qui souffrent à Marseille auraient pu utiliser ces 100.000 euros, bien plus qu'une église qui a déjà reçu plus d'un milliard de dons de la part de milliardaires", ajoute-t-elle.