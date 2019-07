Coupe d'Afrique des nations : PNL célèbre la victoire de l'Algérie avec "Tahia", un titre inédit

C'était la cerise sur le gâteau. Ce vendredi soir, l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des nations de football en battant le Sénégal 1 à 0. Pour célébrer la victoire de l'équipe des Fennecs, le groupe PNL a offert un petit cadeau aux supporteurs en dévoilant à la fin du match un titre spécialement écrit pour l'occasion. Baptisé " Tahia", ce morceau inédit de PNL fait référence à l'expression "Tahia Djazair", "Vive l'Algérie" en français.





"Fiers comme l’Algeria !! Ca faisait longtemps qu’on voulait sortir ce sang vert bien corsé qui coule dans nos veines et là c’est la plus belle façon pour nous de sortir notre putain de sang !!! Dans quelques minutes sur toutes les plateformes !", ont expliqué sur leur compte Twitter Ademo et N.O.S, les deux frères, d'origine algérienne par leur mère. Sur la pochette du morceau, on peut voir la Tour Eiffel côtoyer la tour du mémorial du Martyr, à Alger, le tout sur un fonds vert et rouge, les couleurs de l'Algérie.