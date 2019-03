Les heures passant, les internautes de plus en plus nombreux ont tenté de comprendre la signification du live, nourrissant l'hypothèse du lancement d'un nouvel album. Des suites de chiffres, de lettres mais aussi des objets - comme un disque d'or - sont parfois soudainement apparus en orbite autour de la Terre, faisant à chaque fois spéculer la dizaine de milliers d'internautes accrochés à leur écran. PNL a ainsi tenu internet en haleine pendant... 16 heures. C'est finalement sur leur compte Twitter qu'ils ont fait la révélation et ont annoncé la sortie de leur nouveau clip pour 20h.