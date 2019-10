Bertrand Cantat ne fera pas son retour sur scène en 2020, son spectacle annulé suite à des "pressions multiples"

RETOUR POLÉMIQUE - La salle Le Rocher de Palmer, en Gironde, a annulé le concert de Bertrand Cantat qui devait avoir lieu le 31 mars 2020 en raison de "pressions multiples et d'une censure". Condamné pour le meurtre de Marie Trintignant, chacune des apparitions du chanteur de Noir Désir créé la polémique.

Le concert de Bertrand Cantat programmé le 31 mars prochain a finalement été annulé. La salle Le Rocher de Palmer, située à Cenon en Gironde, a annoncé dans un communiqué avoir subi des "pressions multiples". "En vertu de pressions multiples et d'une censure qui ne dit pas son nom, l'équipe de Paz et le Rocher de Palmer se voient contraints d'annuler la représentation du 31 mars 2020", peut-on lire.

Un porte-parole du spectacle "Paz" a confirmé l'annulation du spectacle de Cenon, estimant qu'un commentaire "n'était pas nécessaire", et sans évoquer d'autres éventuelles dates ailleurs. Lundi, le Rocher de Palmer avait annoncé la tenue de "Paz" (paix en espagnol) fruit de la collaboration de Bertrand Cantat et de l'auteur de romans policiers Caryl Férey, et basé sur son roman "Paz", paru début octobre chez Gallimard, qui se déroule sur fond de guérilla colombienne.