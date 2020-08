Polémique : Netflix retire une affiche inappropriée du film français "Mignonnes"

Pas de quoi calmer les réactions outrées des utilisateurs de la plateforme, certains internautes allant même jusqu'à juger le film sans l'avoir vu. La campagne de Netflix a engendré une pétition sur Change.org exhortant Netflix à supprimer le film de sa sélection. La pétition compte ce vendredi après-midi presque 300.000 signataires.

Rappelons que Mignonnes, premier long-métrage de la réalisatrice Maïmouna Doucouré, dresse le portrait d'une petite parisienne de onze ans, tiraillée entre les règles d'une famille sénégalaise polygame et la tyrannie des réseaux sociaux, et qu'il a reçu un accueil laudatif de la presse. "Un cri d'alarme sur l'image de la féminité, la dictature du like, et la dureté des codes sociaux des préados" pour Femme Actuelle, "un conte moderne culotté et émouvant qu’interprètent avec conviction de jeunes amatrices parfaitement dirigées manifeste une empathie et un sens du détail qui participent beaucoup à sa réussite" selon Le JDD. Outre Sundance, Mignonnes a été primé à Berlin.