Pour Didier Bourdon, "il n’y pas photo entre Les Nuls et Les Inconnus"

Le règlement de comptes ne s’arrête pas là ! "Aujourd’hui, je crois qu’il n’y pas photo entre Les Nuls et Les Inconnus", estime Didier Bourdon. Nous, on a fait de la télé, du théâtre, du cinéma, on a eu des Victoires de la musique, un Molière, un César. Nous, nous écrivions nos sketchs. Ceux des Nuls, c’était beaucoup l’œuvre de Jean-Marie Bigard. Qui le souligne volontiers d’ailleurs : 'Ils ne s’en vantent pas'. Citez-moi un sketch des Nuls ?".





Alors que notre confrère de Paris Match cite 'Tonyglandil' et 'Valérie Lemercier chez Jacques Martin'", Didier Bourdon rétorque : "'Tonyglandil', c’est Bigard ! Jacques Martin, c’est de la parodie ! Alors que les sketchs des Inconnus, tout le monde s’en souvient. Ce n’est pas de notre faute si on est plus populaires qu’eux aujourd’hui."