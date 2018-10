Politique : lookés ou fashion faux-pas ?

Le style vestimentaire des politiciens leur offre une identité politique singulière. Par exemple, François Fillon arbore des chaussettes rouges vermillon qui lui sont particulières. Celles de Michel Sapin avaient fait fureur sur les réseaux sociaux avec leur couleur rose. François Hollande lui, porte une Swatch pour donner un look proche du peuple et Emmanuel Macron, une montre de l'Elysée coûtant 169 euros au bracelet bleu-blanc-rouge. Quant au député socialiste Patrick Roy, il portait une veste rouge surprenante à l'Assemblée nationale. Quid du look vestimentaire des politiques étrangers ?