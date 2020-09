Pour l’animatrice Cristina Cordula, "l’école n’est pas un endroit pour être sexy"

"Que les filles revendiquent le droit de s’habiller comme elles veulent, je suis complètement d’accord", a tempéré Cristina Cordula. "Après, on ne va pas à l’école pour provoquer… On y va pour travailler! Je ne vais pas aller voir mon banquier avec un décolleté et une mini-jupe. En revanche, avec mon mari, je vais être plus sexy. À chaque occasion sa façon de s’habiller."

Le 21 septembre dernier sur RTL, le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer avait estimé qu’il fallait venir à l’école "habillé de façon républicaine". Des propos critiqués par sa collègue Elisabeth Moreno. "En France, chacun est libre de s'habiller comme il le veut", lui avait répondu la ministre déléguée à l'Égalité Femmes-Hommes dans les colonnes du "Parisien".