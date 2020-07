Pour Laeticia Hallyday, "Johnny n’a jamais voulu faire du tort à ses aînés" avec son héritage

Et si c’était (enfin) l’heure de la réconciliation ? Quelques jours après avoir annoncé un accord avec Laura Smet, dans le cadre de la bataille judiciaire les opposant au sujet de l’héritage américain de Johnny, Laeticia Hallyday joue l’apaisement dans une interview accordée à "Paris Match", qui lui consacre sa Une.

"Il a fallu renouer le dialogue. Je me réjouis qu’on y soit enfin arrivés", assure la veuve du rockeur. "Des histoires d’héritage, il y en a dans toutes les familles, sauf que, pour nous, tout s’est joué sur la place publique (…) Si on avait pu se mettre autour d’une table, avec de l’empathie et de la compassion, je suis sûre qu’on aurait pu régler le problème bien plus tôt, estime Laeticia. "On se serait serrés dans nos bras et on aurait avancé. Maintenant, j’espère qu’on va le faire."