"Pour lui, je suis un peu un alien" : Pamela Anderson raconte son histoire d’amour avec Adil Rami

"C’est un mec bien, vraiment", dit à propos du footballeur la comédienne dont la vie amoureuse a souvent fait sensation dans la presse people. Et qui a été mariée au batteur de Mötley Crüe Tommy Lee, le père de ses fils Brandon et Dylan, au chanteur Kid Rock et à deux reprises au joueur de poker Rick Salomon.





Pamela Anderson évoque sans détour la différence d’âge avec son nouveau compagnon. Elle a 50 ans, il en a 32. Et ce dernier n’arrive pas à y croire. "Pour lui, je suis un peu un alien. Il me dit : 'Allez, tu n’as pas 50 ans, tu en fais 30. Montre-moi ton permis de conduire, c’est impossible'", raconte la comédienne.