Pourquoi Hélène Rollès est invitée à dîner par Emmanuel Macron à l'Elysée ce lundi

L’histoire d’amour entre Hélène Rollès et la Chine remonte au début des années 1990 lorsqu’elle avait chanté à Shanghai en première partie de l'animatrice Dorothée dans un stade de 30.000 places, un concert monstre relayé en direct à la télévision. Trois ans plus tard, la chanson "Je m’appelle Hélène", générique de la série "Hélène et les garçons" diffusée sur TF1, allait faire le tour du monde.