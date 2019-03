Pourquoi Johnny Depp réclame 50 millions de dollars à Amber Heard

La plainte été déposée vendredi. Johnny Depp passe à l'action sur le plan judiciaire pour faire condamner Amber Heard, deux mois après la publication d'une tribune dans laquelle elle revenait sur l'impact de sa prise de parole contre les violences faites aux femmes. "J'ai pu voir, en temps réel, comment les institutions protègent les hommes accusés de maltraitance", a-t-elle écrit en décembre dans le Washington Post, décrivant les effets négatifs qu'avait eus sur sa carrière son nouveau statut de "figure publique représentant les violences conjugales".





"Des amis m'ont dit que je ne travaillerais plus jamais en tant qu'actrice, que je serais blacklistée. Un film que je devais tourner a embauché une autre comédienne pour jouer mon rôle", détaillait-elle. Une attaque en creux de son ex-mari, selon la star de "Pirates des Caraïbes" qui a choisi de la poursuivre pour diffamation. "Ce texte repose sur le postulat que Mlle Heard a été victime de violences conjugales et que M. Depp en est à l'origine", indique l'un des avocats de l'acteur de 52 ans qui nie toutes les accusations perpétrées par le passé à son encontre. Et réclame à la jeune femme de 32 ans 50 millions de dollars pour atteinte à son image.