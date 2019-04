Pourquoi le royal baby de Meghan et Harry n'a aucune chance de monter un jour sur le trône

Il casse les codes établis. À l'image de ses parents qui ont fait souffler sur la Couronne britannique une brise encore plus fraîche que celle insufflée par l'union du prince William et de Kate Middleton. L'arrivée du "royal baby" de Meghan Markle et du prince Harry n'est désormais plus qu'une question de jours. La future grand-mère Doria Ragland serait arrivée en Angleterre et le futur papa s'est encore accordé une apparition officielle ce jeudi 25 avril pour les cérémonies de l'Anzac Day, qui honore les soldats australiens et néo-zélandais.





Le bébé du duc et de la duchesse de Sussex sera le premier enfant métisse de la famille royale britannique de l'ère moderne. Il sera aussi le premier à pouvoir prétendre à la nationalité américaine. Mais s'il y a une chose qu'il ne devrait pas faire, c'est monter un jour sur le trône.