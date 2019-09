Pourquoi Sébastien Farran a-t-il renoncé à sa promesse de gérer l'héritage artistique de Johnny Hallyday ?

SURPRISE - Sébastien Farran a annoncé mardi sa décision de ne plus collaborer avec Laeticia Hallyday à l'avenir. Manager de Johnny depuis 2012, il lui avait pourtant "fait la promesse de poursuivre la gestion de son œuvre" après sa mort. Décryptage.

Le 9 décembre 2017, lors de l’hommage public à la Madeleine, le même Sébastien Farran, ravagé de douleur, veille sur Laeticia et ses filles, Jade et Joy. Non loin de là, on aperçoit André Boudou, le père de la veuve dont on sait qu’il n’était plus en odeur de sainteté au sein du clan Hallyday. La faute à celui qu’on surnomme "Terror Seb" ?

Omniprésent dans la vie de Johnny pendant de nombreuses années, André Boudou assure s’être éloigné de lui de son propre chef, en 2014, suite à une série de désaccords dans la gestion de ses affaires. "Quand j’ai arrêté de lui parler, il était comme un fou", raconte-t-il dans une interview accordée en août 2018 au Parisien. D'autres affirment que le goût du papa pour les affaires n'était pas du goût de l'entourage de son gendre.