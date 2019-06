Pourquoi Miss France 2019 ne participera ni à Miss Monde, ni à Miss Univers

"Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas. Et moi, je veux être ici. Alors voilà, je choisis la Polynésie au détriment de Miss Univers et Miss Monde, quelle que soit la date à laquelle ça aura lieu et ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est moi", ajoute-t-elle dans une vidéo tournée depuis son île natale, où elle assisté ce week-end à l'élection de Miss Tahiti 2019. Le jury a sacré Matahari Bousquet, 22 ans, première Miss de la prochaine promotion.









Vaimalama Chaves préfère donc dispenser ses conseils aux futures prétendantes plutôt que de subir la pression d'un événement comme Miss Monde et Miss Univers. Et c'est tout à son honneur. Son île, ses proches, sa famille Miss France et rien d'autre. "Je n'ai pas besoin de plus, les concours internationaux se feront sans moi cette année", précise sur Twitter Vaimalama Chaves, qui vient bousculer quelque peu les traditions établies.