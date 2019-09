Poursuivie pour violences, l'actrice Anne-Elisabeth Blateau ("Scènes de ménages") s'excuse pour son "attitude exécrable"

"J'ai honte de n'avoir été que l'ombre de moi-même, honte d'avoir eu une attitude exécrable. Je leur demande de me pardonner comme je vous demande pardon à vous tous qui me soutenez et me donnez l'énergie de remonter cette pente. A bientôt", a conclu Anne-Elisabeth Blateau. Une chose est sûre : cette affaire risque de faire de la mauvaise publicité à "Scènes de ménages", diffusée tous les soirs sur M6 depuis dix ans. La chaîne n'a pour le moment fait aucun commentaire.





Valérie Karsenti, qui joue Liliane dans la série, a en revanche évoqué les mésaventures de sa collègue ce mardi matin sur Europe 1. Invitée à s'exprimer au micro de Philippe Vandel en tant que présidente du Festival de la fiction TV de la Rochelle, la comédienne a confié ne pas avoir pu parler de cette affaire à Anne-Elisabeth Blateau, mais lui avoir envoyé "un message très tendre". "Je pense qu'elle se repose et se remet de ça, a-t-elle poursuivi. C’est quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement fragile aussi, et qui peut avoir ce genre d'excès qui se retournent toujours contre elle. Contre les autres, elle s'en est excusée, mais contre elle aussi."