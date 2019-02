Primée juste avant les Oscars, Glenn Close se fait voler la vedette par... son chien

Récompensée du prix de la meilleure actrice pour "The Wife", Glenn Close a attendu son chien pour grimper sur scène et recevoir son trophée. "J'espère que ça ne vous dérange pas que Pip soit venu avec moi, c'est mon rencard", a-t-elle lancé à la foule tandis que l'animal la regardait avec admiration. Puis le bichon a vécu sa vie, se roulant par terre et venant perturber le discours de remerciements de sa maîtresse. "C'est pour ça que je l'ai fait monter avec moi", s'est-elle esclaffée.