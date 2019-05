Le Royal baby est présenté ce mercredi aux Britanniques

Les Britanniques vont découvrir, mercredi 8 mai, le visage du petit garçon du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, né lundi 6 mai, septième dans l'ordre de succession au trône britannique. Une naissance royale suscite toujours beaucoup d'engouement au Royaume-Uni mais celle-ci a particulièrement attisé la curiosité, les parents voulant se tenir à l'abri des regards pendant la grossesse et au moment de la naissance, dont le lieu n'a pas été communiqué.