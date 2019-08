Privé de salle à Bâle, le combat entre Booba et Kaaris "n'est pas annulé pour autant"

Dans un communiqué partagé sur Instagram et relayé sur Booba, le promoteur parle d'"informations erronées" et souhaite "apporter un démenti à ces allégations infondées". Il martèle ne pas avoir été notifié d'une "éventuelle invalidation du contrat de location de la St Jakobshalle". "Pour la signature de ce contrat, l'organisation SHC a respecté le processus imposé en passant par une période de due diligence rigoureuse et approfondie, suivie du versement de l'acompte et de la signature du contrat de location", poursuit-il.