Harvey Weinstein jugé coupable d'agression sexuelle et de viol

JUSTICE - Le producteur déchu de Hollywood a été reconnu coupable par un tribunal new yorkais ce lundi 24 février dans ce procès emblématique de l'ère #MeToo. Il encourt jusqu'à 25 ans de prison.

C'est un verdict qui fera date. Harvey Weinstein, poursuivi en justice pour agression sexuelle et viol par plusieurs femmes, a été condamné lundi 24 février à New York pour deux des cinq chefs d'accusations qui lui étaient reprochés. Il a été reconnu coupable de l'agression sexuelle de l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi dans son appartement de Manhattan en 2006 ainsi que du viol de l'aspirante actrice Jessica Mann dans un hôtel new yorkais en 2013. L'ancien producteur déchu de Hollywood, 67 ans, a en revanche été disculpé des accusations de comportement sexuel "prédateur" qui auraient pu lui valoir la perpétuité, rapporte l'AFP. Le viol de l'actrice Annabella Sciorra, bien que prescrit, pouvait déclencher cette circonstance aggravante. Le jury a également déclaré Harvey Weinstein non coupable de ce viol remontant à l'hiver 1993, après avoir demandé à réentendre le témoignage de l'actrice durant ses délibérations.

Sa peine sera déterminée le 11 mars

Sept hommes et cinq femmes ont rendu son verdict après cinq jours de délibérations et un mois d'un procès ultra-médiatisé. Harvey Weinstein encourt jusqu'à 25 ans de prison. Il a été placé en détention jusqu'à ce que sa peine soit déterminée par le juge James Burke, qui a présidé aux débats, le 11 mars. Il s'agit de la première reconnaissance de culpabilité dans une affaire post-#MeToo, celle de l'acteur Bill Cosby résultant de poursuites entamées en 2015. Le mouvement Time's Up a salué "une nouvelle ère pour la justice".

"Bien qu'il soit décevant que le résultat d'aujourd'hui ne délivre pas la justice vraie et entière que tant de femmes méritent, Harvey Weinstein sera désormais pour toujours connu comme un prédateur sexuel condamné. Cette condamnation n'aurait pas été rendue possible sans le témoignage des femmes courageuses et des nombreuses femmes qui ont pris la parole. Malgré l'intimidation de l'équipe d'avocats de Weinstein, elle ont partagé leurs histoires avec courage devant le jury, au sein du tribunal et devant le monde", écrivent dans un communiqué 23 "briseuses de silence", dont les actrices Ashley Judd et Rosanna Arquette.

Plus de 80 femmes ont accusé Harvey Weinstein d'agression sexuelle ou de viol, mais seules six d'entre elles ont témoigné au procès. Les avocats de la défense ont tout tenté pour discréditer ses accusatrices. "Notre combat est loin d'être terminé", insiste le mouvement Time's Up. Car l'ancien patron des studios Miramax doit encore répondre d'une autre inculpation pour deux agressions sexuelles à Los Angeles, annoncée début janvier.

La rédaction de LCI