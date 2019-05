Tweet injurieux envers la police : Mathieu Kassovitz au tribunal

Selon son avocate, il devrait être présent lors de l'audience. Mathieu Kassovitz sera jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique envers la police.





Sur son compte Twitter aujourd'hui fermé, l'acteur du "Bureau des Légendes" a multiplié les prises de position et les déclarations souvent polémiques et outrancières. En 2017, ses propos feront l'objet d'une plainte "à titre personnel" d'une quinzaine de policiers pour "outrage". Dans un tweet, il avait vivement critiqué une opération de sécurisation et de recherche de stupéfiants dans un hôpital psychiatrique à Nantes : "Bande de bâtards. 7g !!! 24 policiers Vous êtes une belle bande de bon à rien @Police nationale" (sic).