"Bastille Day" ce soir sur TF1 : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Richard Madden

Il décrit son enfance à Elderslie, près de Glasgow, comme "une humiliation constante". Timide, en surpoids, le jeune Richard Madden "passe beaucoup de temps dans la forêt pour s'échapper". Il raconte le harcèlement dont il a été victime par ses petits camarades, au rythme des "t'es gros, t'es gros !" Sur les plateaux de tournage, les buffets à disposition ne viennent pas l'aider. "Je mangeais trop. On vous donne à manger toute la journée ! Trois repas par jour. Quand vous avez 12 ans, vous vous dites 'Yeah !' Et je n'avais pas beaucoup d'amis, comme j'étais en tournage avec des adultes", témoigne-t-il dans GQ. Au même âge, il avait "un tour de taille de 96 cm. Je n'ai pas porté de jean avant l'âge de 19 ans parce que ma mère ne pouvait pas retirer les jeans. Donc je portais des putains de chinos", ajoute-t-il. Des regards sur lui qu'il ne supportait pas à l'époque et qu'il ne supporte toujours pas aujourd'hui, même si leur nature a changé depuis qu'il est catalogué sex-symbol. "Je n'aime pas ce que je vois dans le miroir", glisse-t-il au Guardian.