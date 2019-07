"J'espère qu'il est fier de moi" : Emma Smet se livre sur sa relation avec Johnny Hallyday

"J'ai ça dans mes veines", dit-elle. Elle avait fait part de ses envies de cinéma à son grand-père, Johnny Hallyday. "Il me disait souvent : 'Es-tu vraiment sûre ?' Il s'inquiétait de me voir évoluer dans un métier pas toujours facile, et je le rassurais en lui expliquant que c'est en prenant cette direction artistique que je me sentirais épanouie", se souvient-elle. Et d'ajouter : "J'espère qu'il est fier de moi maintenant". Avec le rockeur, décédé en décembre 2017, elle "partageait des moments de bonheur" en regardant des films.