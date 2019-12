"Los Angeles Bad Girls" : trois choses à savoir sur Gabrielle Union, l'actrice de la nouvelle série de TF1

L’actrice Gabrielle Union est l’une des têtes d’affiche du remake féminin de "Bad Boy", "Los Angeles Bad Girls", diffusé depuis mardi 3 décembre sur TF1. Comédienne affirmée, elle vient de remporter le trophée de meilleure actrice dans une série d'action à la cérémonie Teen Choice Awards 2019 pour son rôle de Sydney Burnett dans "L.A.'s Finest", titre américain de "Los Angeles Bad Girls".

Agée de 47 ans, l'actrice afro-américaine est reconnue pour ses nombreux rôles comiques au petit écran dont celui dans la série à succès "Being Mary Jane" de 2013 à 2018 où elle incarnait une journaliste de télévision d'Atlanta, éternelle célibataire. Au cinéma, elle est apparue dans des films historiques comme "Cadillac Records" avec la chanteuse Beyoncé ou, dans un registre plus dramatique, dans "The Birth of a Nation".