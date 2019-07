Accusations de plagiat : Gad Elmaleh n'a pas évité la question face aux enfants de "Au tableau !"

Les enfants n'ont pas manqué de lui poser la question. Invité de l'émission de C8 "Au tableau !", dans laquelle des personnalités prennent place dans une salle de classe pour répondre à des intervieweurs en herbe, Gad Elmaleh a été interrogé sur les accusations de plagiat qu'il essuie, comme Tomer Sisley notamment, de la part de la chaîne YouTube CopyComic. Les journalistes du Parisien ont vu l'émission, diffusée ce mardi soir sur C8, et ont rapporté la scène.





"Est-ce que vous assumez d'avoir plagié ?", l'interroge sans complexe une fillette. Réponse de Gad Elmaleh : "Non. J'ai souvent parlé d'un humoriste que j'adore et qui est devenu mon grand copain, Jerry Seinfeld. C'est le plus grand comique du monde. Je ne m'en cache pas, ça fait des années que je regarde ses shows, que je m'en inspire directement dans ce que je fais. C'est ce que je revendique. Le reste, pas du tout". "On s'en fiche de la rumeur", intervient alors un enfant. "Si tu arrives à t'en fiche, c'est fort", ajoute l'humoriste.