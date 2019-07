Propriété intellectuelle, harcèlement et réseaux sociaux : rien ne va plus entre Taylor Swift et Justin Bieber

Pointé du doigt au même titre que son manager, Justin Bieber n'a pas tardé à réagir sur Instagram. Et en a profité pour ressortir une jolie photo d'archives sur laquelle il pose avec Taylor Swift. "Salut Taylor. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour avoir posté ce commentaire blessant sur Instagram. Sur le moment, je trouvais ça drôle mais avec le recul, c'était de mauvais goût et ça manquait d'égard. Je dois être honnête cependant, c'était ma légende et mon post (...). [Scooter] n'avait rien à voir là-dedans (...) et il m'a même dit de ne pas blaguer comme ça", martèle-t-il.





L'interprète de "Love Yourself" accuse Taylor Swift de ne pas être fair-play en s'en prenant à lui sur les réseaux sociaux et d'avoir "franchi une ligne". "Scooter te soutient depuis que tu m'as gracieusement laissé faire ta première partie (...). Faire que les gens le détestent n'est pas juste. Qu'essaies-tu d'accomplir en postant ça ? J'ai l'impression que tu as voulu t'attirer la sympathie. Tu savais aussi que ton geste amènerait tes fans à harceler Scooter", poursuit-il. Il est vrai que dimanche soir, le hashtag #ScooterBraunIsOver - "c'est fini pour Scooter Braun" - figurait parmi les tendances sur Twitter.