Miss France 2021 se cache parmi elles : découvrez le visage des Miss régionales

MISS FRANCE – Qui succèdera à Clémence Botino ? De la Corse à l'Alsace en passant par la Bourgogne ou la Guadeloupe, voici les prétendantes au titre de Miss France 2021

Elle en rêvent toutes, mais une seule aura la chance d'être couronnée Miss France 2021. Malgré le contexte sanitaire particulier, les prétendantes à la succession de la Guadeloupéenne Clémence Botino ont été très nombreuses cette année. Il faut dire que cette édition sera très particulière puisque l'institution fêtera ses 100 ans. Et c'est au Puy du Fou que les Miss régionales se retrouveront en décembre pour un grand show qui s'annonce exceptionnel, comme l'a expliqué Sylvie Tellier. "Nous avons la possibilité de faire l'élection dans la Salle des mousquetaires, un endroit fermé qui peut accueillir environ 3000 personnes et qui dispose d'une scène immense sur laquelle nous avons un énorme champ des possibles en termes de production. On peut y faire couler une cascade, déclencher un feu d'artifice ou lâcher des chevaux ", a détaillé la patronne des Miss dans une interview au Parisien.

Miss Corse

Noémie Leca a été élue Miss Corse 2020 pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Elle est la première de la promotion 2021 à avoir décroché son écharpe. Noémie Leca, 19 ans, est en deuxième année d’école d’infirmière. Son combat ? La cause écologique. "Il faut faire attention à ce qu’on mange, à ce qu’on achète, à ce qu’on jette pour pouvoir préserver notre belle île !" milite dans les colonnes de Corse Matin cette fille d'apiculteurs. Elle souhaite "aussi montrer l’intelligence de la femme, son courage et sa force". Si elle l’emportait en décembre, elle deviendrait la première Miss Corse élue Miss France depuis… la toute première élection de Miss France en 1921.

Miss Languedoc-Roussillon

Illana Barry a été élue Miss Languedoc-Roussillon 2020 pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Elle aussi a 19 ans. Illana Barry a été élue le 1er août à Beaucaire, la ville dont elle était déjà Miss depuis le mois de juin. Tout juste bachelière, elle doit commencer à la rentrée un BTS en management du commerce opérationnel. Le soir de son couronnement, elle s’est décrite comme "une personne naturelle, souriante et sportive". Son truc en plus ? Des années de pratique de l'aviron, qui lui ont permis d'acquérir "la rigueur, la persévérance et un fort esprit d'équipe". Autant de qualités jugées indispensables pour faire une bonne Miss France.

Miss Saint-Martin/Miss Saint-Barthélémy

Naïma Dessout a été élue Miss St Martin St Barthélémy 2020 pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

MISE A JOUR - Saint-Martin Saint-Barthélémy n'enverra pas de candidate cette année après la disqualification de Naïma Dessout pour "des photos non conformes" Prix des réseaux sociaux, prix du public, prix du jury et prix de la sympathie. C’est simple, Naïma Dessout a fait l’unanimité. La jeune femme de 18 ans originaire de l’île de Saint-Martin a été sacrée le 19 août. Son passé de nageuse a sans doute aidé celle que la presse locale surnomme "la sirène" à se sentir comme un poisson dans l’eau le soir de son élection. "J’ai toujours eu envie de participer mais je n’avais pas encore l’âge. Ne sachant pas quoi faire cette année, je me suis dit que c’était l’opportunité de tenter ma chance", a-t-elle expliqué. Objectif ? Intégrer au moins le top 12, comme l’avait fait Layla Berry l’an dernier.

Miss Guadeloupe

Kenza Andreze-Louisona a été élue Miss Guadeloupe 2020 pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

La polémique a été si vive que son élection est presque passée inaperçue. Kenza Andreze-Louisona a succédé à Clémence Botino le 21 août lors d’une soirée à huis clos qui n’a accueilli que les familles des candidates. Etudiante en géosciences, la Miss de 20 ans "aimerait participer à faire évoluer les choses" et gommer les inégalités, notamment en matière d’éducation. L’édition de Miss Guadeloupe 2020 restera marquée par l’éviction d’Anaëlle Guimbi, disqualifiée pour avoir posé torse nu dans le cadre d’une campagne de prévention contre le cancer du sein.

Miss Aquitaine

Covid-19 oblige, elle a été couronnée en même temps que Miss Poitou-Charentes à Anglet. Leila Veslard a 18 ans et vient de décrocher son bac. La Périgourdine originaire de Saint-Mesmin a choisi de tenter sa chance chez les Miss parce que c’est pour elle "une façon de mettre la femme moderne en valeur mais aussi notre région". La scène, c’est son truc. Passionnée de danse, elle chante depuis son plus jeune âge avec ses parents musiciens. Si elle est élue Miss France 2021, elle souhaite se consacrer "à la défense des enfants, que ce soit les enfants malades ou maltraités".

Miss Poitou-Charentes

Justine Dubois a décroché un titre régional lors de sa troisième tentative. Après avoir échoué à devenir Miss Aquitaine, la jeune femme originaire d’Angoulême a fini par l’emporter sur ses terres natales. "Dernière année pour moi et dernière chance", avait écrit sur Instagram avant l’élection l’étudiante de 24 ans en Master 2 Achats internationaux. Clin d'oeil ultime, elle a été élue le même soir que Miss Aquitaine à Anglet. Son combat au quotidien qu’elle veut porter si elle est élue Miss France ? Le harcèlement de rue, dont elle a elle-même été victime.

Miss Alsace

Aurélie Roux, Miss Alsace 2020, participera à l'élection de Miss France 2021. − Miss France / Twitter

C’était sa dernière chance pour aller "au bout d’un rêve", comme elle l’a expliqué à l’antenne régionale de France 3. Aurélie Roux, 24 ans, a été élue le 3 septembre à Eschau, près de Strasbourg. Titulaire d’une licence en chimie, elle travaille en tant que laborantine dans les compléments alimentaires. "Première métisse à remporter l’élection de Miss Alsace", elle se dit "fière de représenter la diversité" de sa région.

Miss Lorraine

Diane Febvay, Miss Lorraine 2020, fait partie des prétendantes à la couronne de Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Elle est parvenue à garder le sourire malgré les circonstances. Diane Febvay est devenue Miss Lorraine le 4 septembre, au lendemain du décès de sa mère. "Il y a des choses terribles dans la vie, il faut se relever, ne pas baisser les bras. C'est une détresse qui nous forge et c'est ce que je veux véhiculer avec mon élection", a expliqué la jeune femme de 19 ans à France Bleu. L’étudiante en deuxième année de droit a pu compter sur le soutien de son village de Piblange, dont sa mère était aussi la maire. "J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père il y a 5 ans, je me retrouve seule avec ma mamie. Mais je ne peux pas dire que je suis seule avec tout ce soutien", souligne-t-elle. Plus qu’une leçon de courage, une leçon de vie.

Miss Champagne-Ardenne

Gwenegann Saillard a été élue Miss Champagne-Ardenne 2020 et participera à l'élection de Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Etudiante en deuxième année d’histoire à la Sorbonne, elle ambitionne de devenir journaliste. Mais c’est pour l’instant elle qui répondra aux questions de la presse, auréolée de son titre de Miss Champagne-Ardenne. Originaire de l’Aube, Gwenegann Saillard a décroché sa couronne le 6 septembre à Sedan. "Je n’ai pas les mots, je suis encore sur mon petit nuage", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. La jeune femme de 21 ans avait déjà tenté sa chance il y a trois mais n’était repartie qu’avec une écharpe de dauphine.

Miss Midi-Pyrénées

Emma Arrebot-Natou a été élue Miss Midi-Pyrénées 2000 pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Agée de 19 ans, la Toulousaine Emma Arrebot-Natou a été élue Miss Midi-Pyrénées 2020 au Palais des Congrès de Mazamet. Etudiante en BTS commerce international, cette fan d'équitation a eu envie de suivre les pas de sa maman, qui est une ancienne Miss. Juste avant son sacre, l'élection avait été perturbée par la disqualification de Miss Ariège, Valentine Ketterer, testée positive au Covid-19.

Miss Limousin

Léa Graniou a été élue Miss Limousin 2020 pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Sa détermination aura payé. Léa Graniou, 20 ans, a été sacrée Miss Limousin à Aubusson dans la Creuse. Etudiante en deuxième année pour devenir éducatrice pour les jeunes enfants, la jeune femme s'était déjà présentée l'an dernier. "Ça m'a laissé un an pour me représenter, j'ai eu de nouvelles motivations et une réelle volonté de représenter cette région, et c'est une très grande fierté", a déclaré la jeune femme à France Bleu.

Miss Ile-de-France

Lara Lourenço a été élue Miss Ile-de-France 2020 pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Agée de 18 ans, Laura Lourenço a été élue Miss Ile-de-France à Dammarie-les-Lys. Originaire de Saint-Maur-des-Fossés, cette jeune étudiante en BTS commerce international option luxe a réalisé son rêve comme elle l'a expliqué sur son compte Instagram au lendemain de sa victoire. "Mon rêve de petite fille est devenu réalité grâce à vous ! Je tiens à vous remercier plus que jamais de m’avoir permis de décrocher ce titre. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous !", a réagi la jeune femme.

Pays de la Loire

Julie Tagliavacca, a été élue Miss Pays de la Loire 2020, pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

L’an dernier, elle avait été élue deuxième dauphine de l'élection. Cette fois, Julie Tagliavacca a décroché le titre de Miss Pays de la Loire. Agé de 24 ans, la jeune femme est étudiante en Master 2 Luxury management. "J'ai beaucoup travaillé sur le plan mental et physique. Je faisais deux à trois sessions de sport intensives par semaine, j'ai préparé mon discours, j'ai pris des cours de maquillage et de coiffure" a expliqué la demoiselle à France Bleu.

Miss Normandie

Amandine Petit a été élue Miss Normandie 2020, pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Elle avait déjà tenté sa chance il y a 5 ans. Amandine Petit a été élue Miss Normandie à Coutances, dans la Manche. Etudiante à l'IAE de Caen en master 2 Management des établissements et des structures gérontologiques, la jeune femme est sur un petit nuage. "Je suis très heureuse, je ne m'y attendais pas. Toutes les candidates étaient merveilleuses, peu importante qui était la gagnante, c'était une expérience merveilleuse", a-t-elle réagi au micro de France Bleu Cotentin.

Miss Bretagne

Julie Foricher a été élue Miss Bretagne, pour Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Ses amies l'avaient inscrite à son insu à l'élection de Miss Bretagne Nord. Julie Foricher a désormais conquis toute la région. Elue Miss Bretagne ce dimanche 27 septembre, à Ploemeur dans Morbihan, cette grande sportive âgée de 23 ans travaille comme réceptionniste dans un hôtel. Elle aimerait devenir hôtesse de l'air. "Je veux prouver que lorsqu’on est déterminée, on peut obtenir ce que l’on veut. Être Miss, ce n’est pas qu’une question de beauté", a déclaré la lauréate.

Miss Bourgogne

Lou-Anne Lorphelin a été élue Miss Bourgogne en vue de Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Lou-Anne Lorphelin, 23 ans, est la deuxième de sa famille à décrocher le titre de Miss Bourgogne. Elue samedi 3 octobre face à treize autres candidates, la jeune femme originaire de Charnay-lès-Mâcon a inscrit son nom au palmarès huit ans après son aînée Marine, Miss France 2013. La jeune femme de 23 ans est étudiante dans un master 2 dans une école de commerce de Grenoble et ne rêvait pas franchement d’être reine de beauté. Mais être sacrée au Puy-du-Fou en décembre est en passe de devenir un sérieux objectif. "Quand je fais quelque chose, j’essaie toujours de le faire à fond. C’est mon caractère, je suis quelqu’un de très déterminé et de persévérant dans tout ce que j’entreprends", assure-t-elle. N’en déplaise aux grincheux qui affirme qu’elle a été favorisée.

Miss Franche-Comté

Deux petits jours et puis s'en va... Elue Miss France-Comté le dimanche 4 octobre, Anastasia Salvi a été contrainte de rendre son écharpe le 2 après la parution de photos artistiques contraires au règlement. La jeune femme a donc cédé l'écharpe à sa première dauphine. C'est Coralie Gandelin, étudiante en cinquième année de médecine vétérinaire de 23 ans originaire du Jura, qui représentera leur région. "Aucun mot ne pourrait être à la hauteur de mon émotion", a écrit cette dernière sur Instagram, se disant à la fois "attristée" pour celle qui lui a précédée et "comblée de joie et d'euphorie".

Miss Nord-Pas-de-Calais

Laura Cornillot représentera le Nord-Pas-de-Calais lors de l'élection de Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Elle vient d’une région qui a vu trois de ses reines de beauté devenir Miss France en l’espace de quatre ans. Laura Cornillot, 24 ans, prend la suite de Camila Cerf, Iris Mittenaere et Maeva Coucke pour représenter les Ch’tis. Etudiante en Master 2 communication et marketing digital, elle connait déjà le milieu des Miss. Elle a décroché l'écharpe de Miss Lille en 2016 mais a pris le temps de la réflexion pour tenter sa chance au concours national. "Je ne me sentais pas prête", explique à la Voix du Nord cette passionnée d'équitation qui appelle les Français "à se souder" pendant cette période de crise sanitaire.

Miss Wallis-et-Futuna

Le 12 décembre 2020 au Puy-du-Fou, Mylène Halemai, 19 ans, sera la première candidate à représenter Wallis-et-Futuna lors de l'élection Miss France depuis 2004. − Mylène Halemai/Instagram

Elle sera la première à représenter son archipel depuis 17 ans. Mylène Halemai, 19 ans, maîtrise l'art de la compétition puisqu'elle est joueuse de tennis professionnelle. L'an dernier, elle a passé le premier tour du tournoi junior à Roland-Garros. "Assez angoissée" à l'approche du jour J, Miss Wallis-et-Futuna rejoindra à la mi-novembre les autres concurrentes de cette édition forcément un peu particulière en raison de la pandémie de coronavirus.

Miss Picardie

Tara de Mets représentera la Picardie lors de l'élection de Miss France 2021. − Miss France / Twitter

Tara de Mets a deux rêves depuis toute petite. Devenir Miss France et chirurgienne. Les deux sont sur de bons rails pour la jeune femme de 21 ans originaire de l’Oise a été couronnée Miss Picardie. Elle est étudiante en quatrième année de médecine à Amiens. Elue le 11 octobre à Beauvais, elle était "encore sur son petit nuage" deux jours après.

Miss Auvergne

Géromine Prique est Miss Auvergne 2020 − Miss France

La troisième aura été la bonne. Géromine Prique a été élue Miss Auvergne 2020. Agée de 21 ans, la jeune femme est étudiante en master de droit des affaires à l’Université Clermont Auvergne. "Je veux tout simplement passer le concours du barreau pour être avocate en droit des affaires", explique la demoiselle à France 3 Auvergne. Passionnée par les animaux et la cuisine, elle aimerait être la première Auvergnate sacrée Miss France.

