Le PSG, Muriel Robin et les boys bands : l'interview "Ça matche ou pas ?" de Matt Pokora

Le chanteur n'avait que des compliments pour sa partenaire lorsque nous lui en avons parlé début septembre. "C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi aujourd'hui et qui fera toujours partie de ma vie parce qu'elle m'a donné les premières répliques de mon métier de comédien. Elle m'a mis dans les meilleures prédispositions et je ne l'oublierai jamais", nous expliquait-il.

Et oui, entre Matt Pokora et Muriel Robin, ça matche ! Mais les rapports du chanteur sont-ils aussi bons avec le PSG, les réseaux sociaux ou les trottinettes électriques ? L'interprète de "Elle me contrôle" s'est prêté au jeu de notre entretien décalé, le "Ça matche ou pas ?", alors qu'il officialisait son nouveau statue d'ambassadeur pour les rasoirs Braun. Il n'a donc pas échappé aux questions sur son look et sa passion pour les décolorations capillaires.